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台積電股價反彈至977元 市值回升達25.3兆元

2024/10/01 10:27

台積電股價反彈至977元，市值回升達25.3兆元（記者洪友芳攝）台積電股價反彈至977元，市值回升達25.3兆元（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭股台積電（2330）不畏台積電ADR續跌、電價上漲等利空因素，今股價反彈，以967元開出，截至9點40分，股價最高達977元，上漲20元、漲幅達2%，市值上升達25.3兆元，帶動半導體類股漲幅達逾1.8%。

美股主要指數除了費半下跌，其他皆漲，台積電ADR週一再跌4.3美元或2.42%，收173.67美元，為9月18日以來最低。

外資昨轉賣超台積電2萬多張，尤其最後一盤，多家外資賣台積電，致使台積電下殺達14元，最後收957元、大跌43元，市值跌落到24.8兆元。

台灣電價審議委員會昨決議工業用電調漲14%，調整為12.5%，新電價10月16日上路。台積電是用電大戶，第四季用電費用勢必提高，法人預估將侵蝕台積電獲利。

台積電法說會將於10月17日登場，外資相繼看好台積電第四季營運，預期營收將季增上看10％，預期電價影響成本將是外資關注的焦點之一。

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