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巴菲特Q2選股揭曉 新增Ultra Beauty、Heico 加碼西方石油

2024/08/15 11:24

「股神」巴菲特（Warren Buffett）的控股公司「波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）」週三（14日）披露公司第2季的投資股票組合。（路透）「股神」巴菲特（Warren Buffett）的控股公司「波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）」週三（14日）披露公司第2季的投資股票組合。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）的控股公司「波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）」週三（14日）披露公司第2季的投資股票組合，除了大幅減碼蘋果股票外，波克夏海瑟威在第2季新增美容沙龍銷售連鎖商Ultra Beauty、飛機零件製造商Heico的股票，並持續加碼西方石油（Occidental Petroleum）。

綜合媒體報導，根據波克夏海瑟威14日提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，公司在第2季拋售約3.9億股蘋果股票，占其蘋果持倉的近一半，持股比重降至3成。

除了蘋果外，波克夏海瑟威在第2季也減持美國能源巨頭雪佛龍（Chevron）和美國銀行業巨頭第一資本金融 （Capital One Financial）的股票。

同時，波克夏海瑟威也做出作出新投資，在第2季首度買入Ulta Beauty和Heico的股票。根據文件顯示，波克夏海瑟威在第2季買入69萬股Ulta Beauty股票和104萬股Heico股票，價值分別為2.66億美元、1.85億美元（約新台幣85.78億元、59.66億元）。

此外，波克夏海瑟威也在第2季加碼對西方石油、保險公司安達（Chubb）和廣播公司天狼星衛星廣播（Sirius XM）的投資。另外，出清影視巨擘派拉蒙（Paramount Global）和雲端公司Snowflake的持股。

波克夏海瑟威14日股價收在438.47美元，漲幅1.4%。

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