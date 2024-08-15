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台股收盤》電金熄火 指數收跌132點失守21900點

2024/08/15 13:42

電金熄火，指數收跌132點失守21900點（資料照）電金熄火，指數收跌132點失守21900點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週三收小紅，不過，晶圓雙雄ADR收黑，受此影響，台股今在開盤小跌21.56點，以22005.69點開出，所幸在金融、傳產逆揚，指數一度翻紅，然在台積電（2330）等電子股跌勢加重，指數紅翻黑，在電子股跌勢加重，加上金融股也翻黑，指數跌勢擴大，終場跌132.08點，收21895.17點，成交量3235億元。

前10大成交額漲跌互見，台積電跌5元，收943元，成交額182.84億元，排名第1；鴻海跌4.5元，收181元，成交額152.04億元，排名第2；羅昇跌0.5元，收147元，成交額76.69億元，排名第3；技嘉漲7元，收249.5元，成交額61.03億元，排名第4；亞光漲5.5元，收117元，成交額59.67億元，排名第5。

華城跌17元，收656元，成交額51.91億元，排名第6；長榮漲4元，收185.5元，成交額49.5億元，排名第7；藥華藥漲44元，收705元，成交額48.91億元，排名第8；大立光跌85元，收2715元，成交額44.98億元，排名第9；廣達漲0.5元，收271.5元，成交額44.97億元，排名第10。

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