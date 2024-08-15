對沖基金億萬富翁Q2暴砍輝達套現122億元 唯獨加碼這檔半導體

對沖基金億萬富翁Q2暴砍輝達套現122億元（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對沖基金億萬富翁、價值投資界抄底王泰珀大砍輝達持股，根據13F報告，大衛·泰珀（David Tepper）的對沖基金阿帕盧薩（Appaloosa）在第2季度大砍輝達逾84%持股，套現3.79億美元（約新台幣122.42億元），不過，卻大舉加碼ASML（艾司摩爾）約700萬美元（約新台幣2.26億元）。

外媒報導，輝達股價第2季度上漲近37%之後，在第3季遭到投資人拋售，自第3季度開始以來，至8月14日下跌了4%以上。

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而第1季末為對沖基金阿帕盧薩第5大持股的輝達，則在第2季遭到該基金大砍出，一口氣削減了逾84%持股，套現3.79億美元。

根據報告顯示，阿帕盧薩對沖基金在第2季，除了大砍輝達持股，也大幅削減AMD與Qualcomm的股份，分別削減了至少15%；而英特爾也砍了約26%；不僅大砍半導體股，亞馬遜、Microsoft、Meta和Alphabet等科技7雄持股也大幅削減，以及阿里巴巴亦減持約7%。

不過，卻大舉加碼ASML（艾司摩爾），第2季加碼約700萬美元（約新台幣2.26億元）。

另第2季還押注Lyft、Uber Technologies及 KraneShares CSI中國互聯網ETF和iShares中國大盤股ETF的股份。

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