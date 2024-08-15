中國火箭解體變「太空垃圾」 中國外交部認了：已採必要措施

中國在上週二（6日）發射長征六號運載火箭，將衛星送上低地軌道。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國在上週二（6日）發射長征六號運載火箭，將衛星送上低地軌道，但部署後不久卻突然解體，產生數百塊碎片，據多家太空碎片追蹤機構稱，這些碎片形成了殘骸雲，另外有分析人士認為，殘骸雲可能持續存在好幾年，威脅地球軌道上有逾千枚衛星和其他物體，有發生危險的碰撞事件風險。針對此事，中國外交部在週三（14日）被多名外媒詢問要如何因應？中國外交部僅稱，已採取必要措施，並密切監測。但其並沒有詳細說明是哪種措施。

根據中國外交部記者會紀錄，包含美國有線電視新聞網（CNN）、彭博社、德新社、俄新社等外媒，週三對此事詢問了中國外交部發言人林劍，想了解中方能否證實並提供最新的監測資訊？中方正在採取什麼措施監測和處理碎片，又採取了哪些措施防止未來再次發生此類事件？

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林劍則表示，有關活動是根據國際法和國際慣例開展的和平利用外太空活動。中方已採取必要措施，正在密切監測有關軌道區域，開展數據分析。

林劍稱，作為負責任大國，中方高度重視空間碎片減緩，在外太空活動中，積極履行相關國際義務，規範本國航太活動，要求在衛星、運載火箭完成任務後，實施空間碎片減緩相關措施，促進保護外太空環境，維持外太空活動長期可持續性。

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