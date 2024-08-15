Shein和Temu商品含毒物質超標 南韓政府勒令下架

中國電商Shein近年來深受歐美國家消費者喜愛。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年來中國電商平台在世界各地銷售火紅，其中包括Shein、Temu、「全球速賣通」（AliExpress）等中國電商以極低價格提供大量的時尚服裝和配件，深受海外國買家喜愛，不過，也引來不少國家反彈，除了傾銷關稅問題，近來也遭南韓政府對平台商品加強檢測，發現多件商品內含有毒物質，並宣布超標商品全下架。

外媒報導，南韓官員近來對中國電商平台銷售的商品進行每週抽檢，而在最近的檢測中，Shein、Temu和全球速賣通總計144件產品受檢，結果3家公司的多件產品都不符合法定標準，包括Shein銷售的鞋子檢測出含有大量鄰苯二甲酸酯（phthalates），其中一雙受檢鞋含量超過法定限量的229倍，另有指甲油被發現含有二氧陸圜（dioxane），可能導致使用者致癌，甚至是肝中毒，含量超過允許限度的3.6倍，甲醇濃度則超過可接受水準的1.4倍；Temu則是被檢測出涼鞋鞋墊的含鉛量超過允許限量的11倍。

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南韓政府今（14日）也已下令，有毒物質超標的商品全數下架，對此，Shein向法新社表示，「我們與國際第三方檢測機構密切合作，且定期執行風險抽樣測試，以確保供應商提供的產品符合Shein的產品安全標準」，稱供應商必須尊重公司的控管措施和標準，Temu則尚未為超標商品做出回應。

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