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偉訓Q2獲利同期次高 續拚全年再戰新猷

2024/08/14 19:23

偉訓看好下半年是傳統旺季，加上輝達（NVIDIA）新顯卡帶動，預計成長力道可獲維持，續拚全年獲利再戰新高。（偉訓提供）偉訓看好下半年是傳統旺季，加上輝達（NVIDIA）新顯卡帶動，預計成長力道可獲維持，續拚全年獲利再戰新高。（偉訓提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠偉訓科技（3032）受惠於高毛利產品出貨穩定，第2季每股盈餘（EPS）衝上1.92元，創歷年同期次高表現，營運團隊看好下半年是傳統旺季，加上輝達（NVIDIA）新顯卡帶動，預計成長力道可獲維持，續拚全年獲利再戰新高。

偉訓表示，隨著下半年進入傳統旺季，輝達將於第4季推出RTX 50系列顯示卡，同時AI高效能運算趨勢不減，偉訓現已感受到客戶訂單回溫，機殼與電源事業部已結合主要客戶開發相關產品，此外，偉訓旗下PC採用背插式主板、海景房造型設計，也促進PC機殼切入全新設計規範，有助於電競機殼與系統機殼成長，目前訂單能見度已看到第4季。 

電源事業部方面，由於電競PC出貨不斷成長，即將上市的輝達RTX 50系列顯示卡更進一步推動產品規格，帶動高階、瓦數更大的電源升級需求，偉訓已完成開發新機種，高效能電源將進入量產，交給一階品牌客戶，可望挹注第4季與明年首季營運。

偉訓提到，旗下自有品牌COUGAR發展穩定，已針對電競玩家推出一系列機殼、電源、水氣冷散熱器、電競桌椅等新品，對於全新顯示卡帶來周邊商品的更多商機，COUGAR已準備好相關產品準備量產出貨，迎接下半年消費性電子旺季。

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