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攸關台積電先進封裝廠落腳 南科嘉義園區環差過關

2024/08/14 16:24

環境部今天召開環評大會審查「南部科學園區嘉義園區開發計畫環境影響差異分析報告」。（記者陳嘉怡攝）環境部今天召開環評大會審查「南部科學園區嘉義園區開發計畫環境影響差異分析報告」。（記者陳嘉怡攝）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台積電將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，國科會南科管理局提出嘉義園區環差報告，擬增加用電及用水量等內容。環境部今（14）日召開環評大會審查，環委關注污水排放量增加及土方增量問題，全案經環委討論，通過環差變更。

嘉義園區位於嘉義縣太保市，面積88公頃，去年4月通過環評。因應台積電將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，國科會南科管理局提出「南部科學園區嘉義園區開發計畫環境影響差異分析報告」，重新檢討土地使用計畫及水電資源用量、各項污染物排放量。

國科會南科管理局表示，用電量從6.7萬千瓦（kW）增為26萬千瓦，用水量從5900CMD（公噸／每日）增為2.9萬CMD；污水放流量也從4600CMD增為2萬CMD，再生水廠營運後可減至1.09萬CMD；剩餘土方有122.77萬噸需外運。相關用電、用水已取得台電及台水同意、土方則優先於區內暫置，區外運至嘉義縣境內台糖公司土地進行填築及暫置。

環委指出，污水排放量增加2.5倍，會增加承受水體水質與環境負荷；另外區外暫置土方數量及面積皆大，土方增量約100多萬方、區外填築面積有45公頃，要求加強區位土方暫置及再利用期程規劃，以利後續追蹤查核與管理。

南科管理局表示，園區土方增量部分，經過與嘉義縣府討論，由於嘉義縣府正在進行開發區市地重劃，預計 116 年可與本計畫進行土石方交換，減少其向外借土及衍生環境影響；116年之前土方暫置的管理，會由南科管理局執行。

全案經環委閉門討論，決議通過環差變更。嘉義縣長翁章梁會後表示，將站在地方政府立場監督環境差異要求落實，也希望加快嘉義園區的開發，讓產業發展能夠順利往前推動；至於用水用電部分都有經過相關的計算應沒有問題。

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