超級央行週登場！新台幣午後貶轉升收30.228元

2025/09/15 17:38

超級央行週登場！新台幣午後貶轉升收30.228元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕超級央行週登場，市場轉趨觀望，新台幣兌美元匯率上午盤受到台股漲多拉回影響一度貶回30.3元，惟外資熱錢持續匯入，午後匯價由貶轉升，最後收在30.228元、升值1.8分，成交量萎縮至13.975億美元。

台股今日漲多拉回修正，終場下跌117.48點，收在25357.16點，三大法人合計賣超42.06億元。其中，外資續買超25.46億元。

新台幣匯價以30.29元、貶值4分開出，上午盤最低觸及30.3元，午後受惠於外資熱錢匯入，最高升抵30.201元，交投轉冷。

主要亞幣漲跌互見，多在現有盤整區間內。根據央行統計，截至下午4點，美元指數持平，台幣升值0.06%、韓元升0.05%、新加坡幣貶0.09%、日圓與人民幣皆小跌0.01%。

本週包含台灣央行在內有5大央行即將召開利率會議，其中以聯準會（Fed）動向最受注目。投資人緊盯Fed主席鮑爾會後談話以及利率點陣圖走向。由於美國就業數據表現疲軟，市場普遍預期Fed此次降息幅度將是1碼起跳，今年降息次數2-3次；日本與台灣央行可能暫時按兵不動。

