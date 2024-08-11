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跨國公司示警！巴黎萊雅：中國是全球唯一消費信心極低之處

2024/08/11 17:59

巴黎萊雅執行長葉鴻慕對中國消費市場的疲軟提出警告。（法新社資料照）巴黎萊雅執行長葉鴻慕對中國消費市場的疲軟提出警告。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國經濟疲軟的效應使從福斯汽車、百威英博集團（AB InBev）到巴黎萊雅（L'Oreal）等跨國集團發出中國需求的警訊。萊雅執行長葉鴻慕（Nicolas Hieronimus）說，「全球唯一消費信心非常低迷的地方就是中國」。

倫敦上市的廣告巨頭WPP集團近期財報指出，中國前景不佳，過去3個月中國銷售掉了近4分之1，是消費謹慎的跡象。WPP執行長瑞德（Mark Read）說，「人們原本預期在肺炎疫情過後，中國消費狀況將急遽好轉」。

金融時報報導，中國需求疲軟是許多全球民生用品業者今年上半年營收的特點。美妝巨擘巴黎萊雅估計，今年上半年，中國的銷售增長下降2%至3%，福斯旗下的保時捷表示，今年前6個月，中國銷售年減3分之1。飲料巨頭百威英博集團今年第2季中國銷售年減15%。

惠譽評級指出，數據顯示，今年上半年中國餐飲業增長放緩至低於8%，排除疫情期間，為2010年以來首見。惠譽分析師說，「可支配所得的前景不確定性，加上房價下跌導致家庭財富進一步縮水，促使中國民眾減少非必要支出，或轉向物超所值的產品」，他們補充，此趨勢不僅限於餐飲，還擴及至服裝、美妝與珠寶等「關鍵的非必要品項」。

巴黎萊雅執行長葉鴻慕表示，全球唯一消費信心極低迷的地方就是中國，「就業市場不健康，許多中國人將存款投入房地產，而房產價值已萎縮許多」。

報導說，儘管對許多跨國公司而言，中國仍是成長市場，但面臨在地競爭對手的重大威脅，上海諮詢公司謀拓（Automobility）數據顯示，在電動車市場快速崛起之際，今年上半年外國汽車品牌佔中國乘用車銷售38%，從2020年的64%銳減。

德國汽車特別受到中國銷售放緩的擠壓，而中國是其最重要市場。今年上半年梅賽德斯-賓士集團中國銷售年減9%，執行長康松林（Ola Kallenius）說，中國的奢侈品市場正降溫，「我們不知道中國的消費者將耗費多久才能重拾信心」。

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