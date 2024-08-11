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避免包租公、包租婆亂開價 桃市府推全台首個租賃透明網路平台

2024/08/11 09:52

桃市府住宅發展處推出「桃園市租賃市場租金透明化平台」，租屋者可依據自身需求掌握周邊租金行情。（住宅處提供）桃市府住宅發展處推出「桃園市租賃市場租金透明化平台」，租屋者可依據自身需求掌握周邊租金行情。（住宅處提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府住宅發展處率先全台推出「桃園市租賃市場租金透明化平台」，租屋者可依據租屋需求，或以地圖、學校、大眾運輸進行基礎條件設定，掌握想要租屋附近區域的租金行情，避免房東亂開價。

桃市府住宅發展處推出「桃園市租賃市場租金透明化平台」，租屋者可依據自身需求掌握周邊租金行情。（住宅處提供）桃市府住宅發展處推出「桃園市租賃市場租金透明化平台」，租屋者可依據自身需求掌握周邊租金行情。（住宅處提供）

住宅處表示，每年8月是租屋族找房旺季，除了即將進入開學季，也有剛踏入社會的新鮮人，租屋透明化平台整合租賃實價登錄、包租代管及租金補貼案件資料，總計有近13萬筆的資料，經過交叉比對整理後，結合google地圖瀏覽功能，在個資保護原則下去識別化後，顯示桃園13區各區域平均租屋行情。

住宅處表示，民眾可依自己租屋區域需求，選擇房屋的建物型態、屋齡、坪數等條件進行篩選，也可依學校或大眾運輸站點做為搜尋條件，亦可直覺地使用行政區域或者圈選地圖的方式，查詢該區域平均租金。

住宅處表示，租金透明化平台目前提供地區性參考租金資料，下一階段工作將尋求有意願的租屋平台合作，研擬提供市面租屋資訊，讓民眾掌握區域租金行情，也可透過網站尋找市面上房源，讓租金透明化工作更徹底，降低租屋族的困擾；詳情可上網「桃園市租賃市場租金透明化平台」查詢。

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