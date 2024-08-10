奧運國手隊服超美！台灣紡織業秀實力 運動時尚獲全球注目

巴黎奧運射擊國手楊昆弼、拳擊國手吳詩儀身穿台灣隊進場制服。（本報資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕法國號稱要打造為「史上最環保奧運」，呼應「巴黎協定」減碳目標，也帶起一波綠色產業的運動風潮，2024巴黎奧運成為台灣紡織產業業者致力綠色永續紡織品發展下，台灣隊選手的隊服令人驚艷，成為再度登上國際舞台的亮點。

紡織產業是台灣具代表性產業，已用「寶特瓶環保回收紗」打進世界盃足球賽，這次更跨域跨界結合本土風土人文、藝術家與設計師，由JUST IN XX（事事設計公司）設計師周裕穎領軍，設計蘊含台灣文化巧思台灣隊奧運進場制服，展現紡織產業供應鏈堅強製造。

請繼續往下閱讀...

本屆奧運受到注目的台灣環保永續紡織品，台灣隊進場制服是由旭榮集團提供西裝外套與運動POLO衫布料，外套布料與遠東新世紀合作，以全球創新「碳捕捉」技術，將回收工廠所排放的二氧化碳廢氣轉化，再重新聚合成低碳環保的聚酯纖維製作布料，旭榮以獨特織物設計與加工處理，讓布料具有抗UV、吸濕排汗與快乾功能，現設計師表達理念，更讓運動員在穿著上感受親膚柔軟特性。

中華奧會會徽織標、袖口臂章是由仁美商標公司提供，利用環保木質纖維與牡蠣殼回收紗線製成永續織標，同時仁美商標公司也是Nike、Adidas、UA、NB等國際品牌的布料及織標指定供應商。

台灣隊進場所穿鞋子則由周裕穎設計與財團法人鞋技中心共同策劃開發，整雙鞋組合配件皆來自經濟部產發署委託鞋技中心輔導低碳淨零計畫廠商，包括鞋面永續生質皮革昶揚公司、鞋墊環保TPE鎔利公司、鞋墊再生碳纖維安能聚公司與成品鞋製作寬源公司，是綠色減碳鞋品代表。

台灣紡織廠商也提供其他國家隊服飾的機能性布料，遠東新世紀集團的回收綠色紡織品，為美、法、加拿大等多個國家隊伍的運動衣布料供應商所採用；立肯公司提供美國奧運足球隊布料；裕源紡織、得力實業提供加拿大奧運國家隊隊服；興采公司提供吐瓦魯奧運代表隊隊服等。

產發署指出，我國紡織產業與製鞋產業透過產品加值，參與國際重要賽事，讓臺灣機能性紡織品成為另一種臺灣之光；經濟部這兩年運用疫後特別預算，導引產業朝低碳與智慧雙軸轉型升級，加速業者運用最佳化節能減碳技術，迄今已輔導532家紡織與製鞋產業，許將更多具競爭力的永續環保產品推上國際舞台。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法