聖暉*第2季獲利創新高 上半年EPS達10.03元

聖暉集團旗下的朋億總經理馬蔚（左至右）、聖暉總經理王俊盛、銳澤總經理周谷樺。（聖暉集團提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室機電整合廠聖暉*（5536）第二季合併營收達76.6億元，季增40％、年增20％，稅後淨利歸屬母公司業主8.2億元，季增91％、年增51％，每股稅後盈餘6.58元，獲利創單季新高，激勵今股價強漲，收252元，大漲16元、漲幅6.78%。

聖暉*上半年合併營收131.4億元，年增10％，稅後淨利歸屬母公司業主12.4億元，年增26％，每股稅後盈餘（EPS）達10.03元，年增23％，也創同期新高

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聖暉*表示，第二季及上半年獲利繳出歷年同期新高，主要受惠多元產業客戶訂單，第二季東南亞地區訂單認列進度、業務接單提高，帶動該地區營收季增169％、年增104％，佔整體營收比重增加至15％水準，第二季台灣、中國地區營收比重分別為43％、42％，凸顯聖暉*多區域業務發展成效。

展望2024年第三季，聖暉*表示，在手訂單案量維持高水位，台灣地區新接專案於下半年陸續動工，將進一步推升台灣地區營運表現。另一方面，隨著半導體、電子零組件、資料中心、一般傳產等多產業推進多區域擴廠建置，聖暉*有信心在中長期營運續成長。

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