貨櫃運價連5黑！4大主要航線皆走跌

運價連五跌，四大主要航線皆走跌。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃運價指數連5跌!最新一期上海集裝箱出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌78.78點至3253.89點，跌幅從上周的3.3%，縮小到2.36%，除四大主要航線全數走跌外，近洋線的遠東到東南亞跌幅更達5.25%。

市場人士指出，目前海運貨量較4、5月略高，美國線裝載率介於80%到90%左右，但因許多傳產業之前進貨都還沒賣完，年底前的補貨潮可能不會看到，歐洲線雖然有加價搶艙位的情形，但多是個案，主要是疫情後，「價高者走」的情形相當明顯，而在地緣政治因素下，預估到年底前的貨櫃海運價格，將可望維持目前水準。

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根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2786美元，較前一期下跌121美元，週跌幅2.46%；遠東到地中海運價每TEU達4733美元，較前一期下跌264美元，周跌幅5.28 %；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達6068美元，較前一期下跌177美元，跌幅2.83%；遠東到美東每FEU達9083美元，較前一期下跌263美元，跌幅2.81%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週下跌33美元，為595美元，跌幅5.25%。

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