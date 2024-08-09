晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

貨櫃運價連5黑！4大主要航線皆走跌

2024/08/09 15:33

運價連五跌，四大主要航線皆走跌。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃運價指數連5跌!最新一期上海集裝箱出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌78.78點至3253.89點，跌幅從上周的3.3%，縮小到2.36%，除四大主要航線全數走跌外，近洋線的遠東到東南亞跌幅更達5.25%。

市場人士指出，目前海運貨量較4、5月略高，美國線裝載率介於80%到90%左右，但因許多傳產業之前進貨都還沒賣完，年底前的補貨潮可能不會看到，歐洲線雖然有加價搶艙位的情形，但多是個案，主要是疫情後，「價高者走」的情形相當明顯，而在地緣政治因素下，預估到年底前的貨櫃海運價格，將可望維持目前水準。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2786美元，較前一期下跌121美元，週跌幅2.46%；遠東到地中海運價每TEU達4733美元，較前一期下跌264美元，周跌幅5.28 %；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達6068美元，較前一期下跌177美元，跌幅2.83%；遠東到美東每FEU達9083美元，較前一期下跌263美元，跌幅2.81%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週下跌33美元，為595美元，跌幅5.25%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財