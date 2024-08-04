英特爾股價創50年來最大跌幅 進軍代工衰事1次看

英特爾業績表現低於市場預期。圖為執行長季辛格。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）2021年回鍋掌舵後，宣布IDM 2.0計畫，除持續推進先進製程技術外，並宣布跨足晶圓代工事業，當時這項計畫為市場投下一顆震撼彈。結果還沒震撼市場，英特爾卻遭遇一系列慘事。

英特爾2023年代工部門大虧70億美元，面臨投資人集體訴訟；第13代及第14代CPU崩潰引發重大災情，傳國際律師事務所號召受災戶提集體訴訟；近日因收入及利潤下滑，英特爾宣布裁員15%並停發股利，引爆8月2日股價大暴跌26%，創50年最大跌幅。

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英特爾代工業務虧損。（示意圖，法新社）

代工業務一年虧70億美元 投資人要告英特爾

走過失落的十年，英特爾執行長季辛格2021年宣布啟動 IDM2.0 戰略計畫，除持續推進先進製程技術外，也宣布跨足晶圓代工事業，致力於2030年成為全球第2大晶圓代工廠，挑戰台積電地位。

不過，英特爾代工業務還沒超車護國神山，就面臨巨大虧損。尤其，英特爾於2024 年4 月2 日全面披露其部門劃分計劃後，不得不重新計算過去幾年「英特爾代工」作為一個獨立部門的業績。結果顯示， 該部門在2023年虧損約70億美元。先前英特爾並未單獨報告其製造部門的業績表現。

今年4月25日，英特爾公布2024年第一季財報，其中代工部門的營收為44億美元，虧損則為25億美元。

美國律師事務所Levi & Korsinsky指控英特爾今年1月公布2023年業績時，未正確揭露製造部門的虧損情形，導致投資人權益受損 ，呼籲投資者加入針對該公司的集體訴訟。

近期則因英特爾第13 代和第14 代CPU處理器故障率近 100%，網路遊戲開發商Alderon Games火大，改用 AMD 處理器；歐洲經銷商也崩潰，怒揭退貨率已經增加3到4倍。

美國 Abington Cole + Ellery 律師事務所7月30日宣布，正在調查英特爾第13 代 和 14 代 CPU 存在不穩定問題，並計劃代表受災戶向英特爾提出集體訴訟，擁有英特爾13 代或 14 代 CPU 的用戶，均可以填寫表現參與此次集體訴訟。

英特爾計劃裁員降低成本。（路透資料照）

英特爾宣布裁員15% 股價一瀉千里

慘事不只這二樁，英特爾8月1日盤後公布第2季財報，營收為128.3億美元，年減0.9%，低於分析師普遍預期的129.4億美元，每股盈餘0.02美元，也比分析師預期低。

由於收入及獲利都下滑，英特爾宣布要裁員超過15%，相當於影響約1萬7500名員工，也不支付2024年第4季（10至12月）股利。此外，全年資本支出預估大減100多億美元，超過原先的計畫。

這項利空直接引爆英特爾2日股價大暴跌26%，創1974年以來最大單日跌幅，市值蒸發逾300億美元，2日收盤21.48美元，創2013年以來最低價。

知名半導體分析師陸行之在臉書發文表示，英特爾財務數字「真的可以用慘不忍睹來形容」，並表示英特爾每賣1片晶圓就賠6550美元，對比台積電（2330）每賣1片則可賺4350美元。

他還說，英特爾毛利率及虧損預期都比市場預期差了一大截，第2季數據中心營收維持在30.4億美元，季增1%，年減3%，「估計三季度蘇媽的公司（指超微）數據中心營收就會首次超過PPT冠軍（英特爾）成為第二名」。

以色列財經媒體《Ctech》也直言，英特爾裁員可能會暫時緩解壓力，但長期前景仍然不穩定，鑒於收入和利潤都在下滑，「這家晶片巨頭目前正處於危機之中」。

報導稱，儘管英特爾努力在當前最熱門的AI晶片市場分一杯羹，仍難以與輝達備受追捧的晶片進行競爭，在錯過了行動革命並經歷電腦處理器利潤下降之後，英特爾意識到它必須進行策略轉型才能長期生存。

報導指出，英特爾執行長季辛格相信他有解決這場危機的方法，那就是發展代工業務，在「理想情況」下，這可能會將輝達從競爭對手轉變為客戶，並吸引蘋果和微軟等其他客戶。但是，建立代工部門需要大量投資，儘管部分必要投資來自美國和以色列政府的巨額補貼，但英特爾仍需自己掏出大量資金。

為此，英特爾正在準備大規模裁員，裁員的首要目標是騰出資金投資代工業務。根據裁員規模，節省的資本相當可觀，預計到2025 年將為公司節省100 億美元。以媒認為，英特爾可能很難在AI晶片生產方面與輝達競爭，不過，若能夠建造足夠先進的工廠並為輝達提供有吸引力的製造解決方案，可能就不需要與輝達直接競爭。

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