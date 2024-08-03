避險基金艾略特：輝達是「泡沫」、AI被「過度炒作」

艾略特資產管理警告，輝達是泡沫，而AI技術被過度炒作。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報報導，總部位於美國佛州的知名避險基金「艾略特管理公司」（Elliott Management）在給客戶的一封信中指出，輝達股價處於「泡沫」（bubble）狀態，其漲勢是由「過度炒作」（overhyped）人工智慧（AI）技術所推動的。

報導說，這家管理約700億美元資產的避險基金表示，包括輝達在內的大型科技股正處於「泡沫之地」，它對於科技大廠是否仍將以如此龐大的數量，繼續採購輝達的圖形處理器表示質疑。

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艾略特強調，AI「被過度炒作，許多應用還沒有準備好進入黃金時代」，而許多吹捧的AI應用「永遠不具成本效應，將耗費太多能源，或證明不值得信任」。

這家資產管理公司發表上述言論的時機，正值晶片類股近期走跌。

輝達是AI晶片市場的巨擘，其獲得微軟、Meta與亞馬遜等科技巨頭的投資，這些公司投入數十億美元用於AI基礎建設。然而，儘管有這些投資，許多輝達重要的客戶也正開發自己的晶片。

輝達自6月市值短暫超過3.3兆美元，成為全球最大企業後，股價已重挫逾20%，究其原因在於疑慮AI投資的持續性升溫以及美國經濟放緩。儘管如此，輝達今年股價仍上漲約120%，並自2023年以來漲逾600%。

監管文件顯示，艾略特僅持有小部位的輝達，截至3月底約450萬美元，不過不清楚持有該部位多久。

艾略特也對作空股價飆漲的科技股抱持謹慎，認為這樣的策略恐是「自殺」。

艾略特也強調，AI生產力顯著提升的願景尚未實現，此階段除了「摘要會議記錄、生成報告與協助電腦編碼」之外，AI「真正的使用鮮少」。

該封信總結說，迄今AI基本上是一種尚未提供「與炒作相稱價值」的軟體，如果輝達公布糟糕的財報，從而「破除魔法」，當前的泡沫恐怕破裂。

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