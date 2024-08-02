古早糖冰棒複檢沒過關 台糖：全面下架回收

台糖古早糖冰棒複檢未過，台糖善化工會已全面回收。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕夏季民眾愛冰品消暑，不過，台南市衛生局複檢台糖古早糖冰棒仍不合規定；對此台糖聲明，製冰工廠由台糖善化工會經營，台糖已責成善化工會依衛生局指示，停止生產並下架該項產品，並全面回收，自即日起至8月31日止，消費者可至原購買賣場辦理退貨。

台糖此次抽驗出不合格的2件冰品，其中一處是善化冰品製造廠，一處是善化糖廠佳里門市，其中，善化冰品製造廠今年3月檢驗不合格，後來複抽合格，但台南市衛生局已將該廠製售冰品列入加強抽驗對象，6月再度抽驗該廠製售冰品，依然不合格，依法通知業者限期改善，但7月複抽仍然不合格，已令業者立即下架並請業者提改善計畫，將依法進行處分，後續持續加強不合格業者抽查。

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台糖善化工會說明，所有冰品都會自主定期送第三方公正單位檢驗，此次台南市衛生局驗出腸桿菌科不合格，研判因夏季高溫，細菌容易孳生，食品安全衛生更須嚴加管理，工會將持續加強對冰品生產環境、設備及人員的檢查及管控作業，以保障消費者安全。

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