工會指控大量聘僱中國船員 中運：「並非事實」

中鋼子公司中鋼運通公司工會今天指控，中運逼退台籍員工，大量進用中國船員，中運表示「並非事實」。（資料照）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼子公司中鋼運通公司（簡稱：中運）工會今天指控，中運逼退台籍員工，大量聘僱中國船員，中運表示「並非事實」，該公司僱用本國籍船員比例超過83%，為國內航商第一高，因應少子化及缺工，分散船員單一來源的風險，酌量使用外籍船員；中運強調，仍會與工會溝通，不會放棄任何勞資協商的契機。

中運表示，過去幾年汰舊8艘船舶，船員需求減少，仍以本國籍船員為主要僱用對象，但仍會酌量使用外籍船員，確保運務正常運作。目前外籍船員主要服務於中運巴拿馬公司，由船員管理公司依據要求執行運務。

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中運說，巴西VALE礦商為全球主要鐵礦供應商，VALE為減少亞洲區客戶遠距提貨，採行於中國福建羅嶼港等地設置鐵礦提貨區，中運與其他VALE亞洲客戶相同，依礦商指定安排船舶前往提貨區載運。

由於兩岸直航只限國籍輪與中國籍，而國籍輪並無適當船舶可租用，另需租用符合法令的船舶載運所需的鐵礦石，福建海運集團擁有多艘船舶可供調度，亦為羅嶼當地公司，自2020年起中運與該集團簽有船舶租用合約，今年7月30日雙方係簽署船舶續租合約，與中國籍船員派遣並無關聯，中運工會所言並非事實。

針對勞資糾紛，中運指出，依據勞工保險條例第11條及施行細則第14條，投保單位應於員工到職或離職日辦理加保或退保，中運過去基於恩惠性作法，與其他航商船員下船即退保作法不同，仍給予下船船員繼續投保勞健保，惟在船員發起的多項退休金爭訟中，中運工會竟將此恩惠性給予作不當引申，自行認定中運與船員的聘僱為不定期契約，與法院認定之定期契約不同，已對於中運公司的經營管理產生困擾。

中運說，為正本清源，並遵守勞保相關法令，中運不得不採與其他航商一致的做法，於船員下船聘僱契約終止時辦理退保。

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