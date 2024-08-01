暗示投產腳步近了 ! 黃仁勳：Blackwell在本週送樣給全球客戶

黃仁勳指出，Blackwell樣本將在本週送樣給全球客戶。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳透露，次世代「Blackwell」AI 加速器已經在本週開始送樣本，交給世界各地客戶，投產寄戶可按時程進行。Wccftech 30日報導，黃仁勳在美國丹佛舉行的第50屆SIGGRAPH電腦繪圖大會上表示，暗示該項產品距離上市已相當接近。

除了Blackwell外，輝達也揭露「AI工廠」生態系統的進展，新增功能有望提升旗下NIM推論微服務（inference microservices）的生成式AI能力。

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據報導，Facebook母公司Meta Platforms執行長祖克柏（Mark Zuckerberg） 29日跟黃仁勳在台上熱烈互動時還表示，該公司已設法新增60萬個輝達「H100」GPU來提升AI算力。這場會議的高潮，是黃仁勳與祖克柏互換皮夾克，一切跡象都顯示目前輝達與Meta的合作關係深厚。

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