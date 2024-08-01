晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

暗示投產腳步近了 ! 黃仁勳：Blackwell在本週送樣給全球客戶

2024/08/01 08:35

黃仁勳指出，Blackwell樣本將在本週送樣給全球客戶。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳透露，次世代「Blackwell」AI 加速器已經在本週開始送樣本，交給世界各地客戶，投產寄戶可按時程進行。Wccftech 30日報導，黃仁勳在美國丹佛舉行的第50屆SIGGRAPH電腦繪圖大會上表示，暗示該項產品距離上市已相當接近。

除了Blackwell外，輝達也揭露「AI工廠」生態系統的進展，新增功能有望提升旗下NIM推論微服務（inference microservices）的生成式AI能力。

據報導，Facebook母公司Meta Platforms執行長祖克柏（Mark Zuckerberg） 29日跟黃仁勳在台上熱烈互動時還表示，該公司已設法新增60萬個輝達「H100」GPU來提升AI算力。這場會議的高潮，是黃仁勳與祖克柏互換皮夾克，一切跡象都顯示目前輝達與Meta的合作關係深厚。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財