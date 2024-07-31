日圓狂飆帶動亞幣齊揚 台幣尾盤驚險翻紅收32.836元

新台幣尾盤驚險翻紅，收在32.836元、升值1分。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕日本央行今日宣布升息，並縮減購債規模，激勵日圓大漲，日圓兌美元匯率目前已經來到150價位，創近4個月新高。日圓勁揚帶動亞幣齊升，新台幣兌美元匯率尾盤在央行調節下驚險收在32.836元、升值1分，成交量則爆出24.85億美元巨量。

7月以來貶值3.86角

新台幣7月以來受到台股崩跌、外資熱錢匯出衝擊，單月貶值3.86角或1.18%，月線翻黑，成為最弱亞幣。

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根據央行公布4點匯價，因日本央行升息，日圓午後大舉飆升，今日升幅達2.64%；韓元也勁揚0.77%，連人民幣都升值0.36%、新幣升值0.34%，新台幣早盤還一度貶至32.93元，寫近8年新低，午後在外資熱錢略有回流下，最後逆轉勝，小幅升值0.03%。

台股今日走勢則是趨於震盪，盤中一度翻紅，最後還是小跌24.22點，收在22199.35點，三大法人合計賣超161.55億元。其中，外資仍賣超164.57億元。

匯銀主管表示，日圓升值有兩大因素助攻，一個是日央順應時勢宣布升息，且縮減購債；再則，市場對於聯準會9月降息有期待，近期美債殖利率已經回落至4.1％附近，一但Fed在這次會議後透露後續降息規劃，就有機會引導美元回落，不過美國總統大選政治風險與不確定仍在，台幣要止貶回升，恐怕還是要台股修正告一段落，外資停止匯出、新的資金回流。

匯銀主管說，近期央行雖多次進場踩煞車，擔心台幣成「失速列車」，貶值太快造成金融市場動盪，預期在央行「鎮守下」，台幣不會太快貶破33元整數價位。

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