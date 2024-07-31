新光銀行主辦雲豹能源科技7.5億元聯貸案 募集完成

新光銀行統籌主辦雲豹能源3年期7億5000萬元聯貸案順利募集完成。（新光銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕新光金控子公司新光銀行統籌主辦雲豹能源3年期7億5000萬元聯貸案順利募集完成，由新光銀行總經理李正國、雲豹能源董事長廖福生為代表，於新光銀行總行完成簽約儀式。

雲豹能源在太陽能光電本業方面，已打造全台最大128MW（百萬瓦）漁電共生場域等多起指標案場；儲能系統方面也已建置兩座全台最大100MW單一儲能案場，並加入與錸寶合作建置的60MW儲能案場，集團儲能案場建置整體容量為299MW／617MWh，目前躍居全台儲能容量第一。

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此外，雲豹能源集團旗下售電子公司天能綠電上半年已銷售逾6.2萬張太陽光電憑證，市占率達26.97%，穩居國內售電第一。

本次聯貸案由新光銀行統籌主辦，共同主辦行包括台新銀行、台中銀行及高雄銀行，參貸銀行有安泰銀行。聯貸資金將用於支應雲豹能源集團的營運週轉，有助於雲豹能源持續規畫投入更多再生能源案場，該案獲得銀行同業的支持與肯定，順利超越原籌組目標新臺幣6億元，最終以7億5000萬元完成簽約。

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