和潤取得柬埔寨微型金融執照 5年內要成為前3大微型金融公司

和潤企業今天宣佈與柬埔寨Ly Hour Leasing PLC李華租賃合作，取得微型金融執照，升級為MFI微型金融公司，亦更名為HFC Cambodia Microfinance PLC。 （和潤提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）今天宣佈與柬埔寨Ly Hour Leasing PLC李華租賃合作，取得微型金融執照，升級為MFI微型金融公司，亦更名為HFC Cambodia Microfinance PLC，目標在未來五年內，成為柬埔寨前三大MFI微型金融公司。

和潤企業劉源森董事長表示，為加速業務發展，提升多元競爭力，升級MFI微型金融公司刻不容緩，從營運角度來看，升級之後，HFC Cambodia將能擴大分期產品的承作，從汽車、機車、設備到商品分期等，開展多元化的商業貸款業務，提供多樣化的產品，滿足更多客戶需求，提高市場競爭力。

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在籌資方面，MFI身份增強了公司的信用和穩定性，讓銀行更願意提供資金支持，擴大資金來源；此外，HFC Cambodia的升級也將吸引更多優秀的金融人才加入，為公司發展注入新活力，提升整體運營效率，鞏固公司在柬埔寨金融市場的地位。

他強調，取得微型金融執照只是開始，展望未來，HFC Cambodia將持續深耕汽車、機車等車輛市場，並深入研究、企劃多元微型貸款商品，提供客戶更完整便捷的金融服務。

另一方面，將強化公司治理與風險管理，提升品牌形象，增強市場競爭力，目標在未來5年內，成為柬埔寨前3大MFI微型金融公司，並在東南亞市場繼續締造新紀錄。

和潤去年5月初董事會通過入股柬埔寨汽車租賃公司李華租賃投資案，7月底完成簽約，取得35％股權並經柬埔寨央行（NBC）核准，和潤團隊也於去年8月底正式進駐。

和潤企業與李華集團並自去年10月啟動合作，透過資源整合，兩家跨國企業發揮各自優勢，HFC Cambodia不論是總資產、貸放金額及獲利等方面都能持續穩健成長。

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