新台幣貶不停！早盤下探至32.93元，逼近33元整數關卡（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕受到美科技股殺盤衝擊，台股一早開低，但是10點半過後翻紅，新台幣兌美元匯率則是開高走低，盤中最低下探至32.93元，面臨32字頭保衛戰。

中午暫時收在32.871元、貶值2.5分，台北外匯經紀公司爆出12.4億美元鉅額成交量。

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新台幣匯價昨日在央行力挽狂瀾下，與出口商共同抵禦外資匯出，最後收在當日最高點32.846元，惟今早再度遭遇熱錢匯出壓力，新台幣以32.82元開出後，一路貶至32.93元才停止，盤中再創近8年半新低價紀錄，並為今日最弱亞幣。

主要亞幣今日幾乎全數走揚，其中，日圓在日本央行開會前夕由154兑1美元勁揚至152，人民幣也在中國人行控管下，人民幣在岸價與離岸價一度雙雙回升至7.22兑1美元價位；韓元也升值了0.22%，僅台幣走貶。

日本央行今日將召開利率會議，緊接著聯準會也將於台灣時間8月1日凌晨公布此次FOMC會議結論。

外界預期日央可能提出新一波縮減購債計劃，並有可能再度升息，此為近期日圓轉強主因。

聯準會7月利率仍將維持不變，但市場關心的是Fed會後聲明以及主席鮑爾談話是否開始釋出9月降息的蛛絲馬跡。

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