中磊上下半年持平 看好明年成長力道

圖右為中磊董事長王煒，左為總經理林斌。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中磊（5388）今（30）日召開法人說明會，董事長王煒指出，受到2022年庫存調整持續，第二季營收較預期有修正，不過，第二季是谷底，第三季、第四季營收一定較第二季成長，預估下半年營收會與上半年相當，而看好wifi 7 、DOCSIS 4.0、物聯網等新產品明年上半年出貨放量，看好明年營運重拾成長。

王煒表示，之前庫存調整的延續，而歐洲在底部已經持續幾個季度，預期北美下半年會調整完畢，近期已經看到wifi 7、5G等訂單慢慢進來，預期明年上半年恢復，明年下半年營收更可望進一步往上。

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王煒說，中磊在網路基礎建設相關設備的佈局，包括從家戶終端、到雲端、到局端都有產品，預期相關應用產品在2025-2026年將會持續有成果。

中磊第二季營收137.11億元，季減15.3%，毛利率為17.7%，優於首季的17.3%，稅後盈餘5.45億元，季減19.2%，EPS 1.84元。上半年營收為299.04億元，年減4.5%，毛利率為17.5%，稅後盈餘為12.19億元，年增18.1%，EPS為4.19元。

以產品終端應用組合來看，上半年CPE（客戶端設備）佔比為75%，企業網通產品佔比17%，網路基礎建設與IoT產品佔比為8%。

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