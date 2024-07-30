共信-KY動物新藥 遞件申請台灣藥證

共信-KY旗下動物靶向腫瘤消融新藥「思沛康注射液」，今日正式遞件申請台灣藥證。圖為共信-KY總經理林懋元。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕生技股共信-KY（6617）今宣布旗下動物靶向腫瘤消融新藥「思沛康注射液」正式遞件申請台灣藥證。一般而言，依照正常申請審查期間來推估，從申請至取得許可約6~10個月，亦即共信-KY有機會在2025年上半年取得該要藥證，正式進軍寵物癌症用藥的藍海市場。

共信指出，根據台灣經濟研究院的統計指出，截至2022年國內貓狗新飼養登記數量已達18萬隻，遠超過每年約10萬的新生兒人口，寵物產業因此衍生許多服務，例如寵物保險、寵物美容、寵物醫療等。而共信-KY鎖定伴侶動物疾病市場，針對犬類黑色素腫瘤部位注射治療，獲得初步臨床試驗成效，並於今（30）日正式提交農業部，申請寵物抗癌用藥。

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看好未來寵物癌症市場的潛力，共信-KY今年大舉招募寵物部門業務團隊，積極投入準備，共信預估未來在靶向腫瘤消融新藥「思沛康注射液」成功上市銷售後，可望貢獻營收成長動能。

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