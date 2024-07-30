晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

共信-KY動物新藥 遞件申請台灣藥證

2024/07/30 17:55

共信-KY旗下動物靶向腫瘤消融新藥「思沛康注射液」，今日正式遞件申請台灣藥證。圖為共信-KY總經理林懋元。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕生技股共信-KY（6617）今宣布旗下動物靶向腫瘤消融新藥「思沛康注射液」正式遞件申請台灣藥證。一般而言，依照正常申請審查期間來推估，從申請至取得許可約6~10個月，亦即共信-KY有機會在2025年上半年取得該要藥證，正式進軍寵物癌症用藥的藍海市場。

共信指出，根據台灣經濟研究院的統計指出，截至2022年國內貓狗新飼養登記數量已達18萬隻，遠超過每年約10萬的新生兒人口，寵物產業因此衍生許多服務，例如寵物保險、寵物美容、寵物醫療等。而共信-KY鎖定伴侶動物疾病市場，針對犬類黑色素腫瘤部位注射治療，獲得初步臨床試驗成效，並於今（30）日正式提交農業部，申請寵物抗癌用藥。

看好未來寵物癌症市場的潛力，共信-KY今年大舉招募寵物部門業務團隊，積極投入準備，共信預估未來在靶向腫瘤消融新藥「思沛康注射液」成功上市銷售後，可望貢獻營收成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財