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非蘋手機拉貨高峰已過 穩懋估Q3營收季減

2024/07/30 17:16

穩懋協理曾經洲預估第三季營收將較第二季下滑。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到非蘋手機拉貨高峰期已過，穩懋（3105）今日舉辦法說會，認為第三季營收將較第二季下滑6%到9%（high single digit），毛利率約為25%。

穩懋今日公告第二季財報，單季營收49.61億元、季增12%，營業毛利13.52億元、季增36%，不過產能利用率自首季55%提升至65%，單季毛利率27.2%，稅後淨利4.85億元、季增19%，每股稅後盈餘（EPS）1.14元；若以上半年財報數字來看，營收94.04億元、年增38%，營業毛利23.46億元、年增110%，稅後淨利8.92億元、EPS則為2.1元。

穩懋協理曾經洲表示，第二季產品組合中，以WiFi與通訊基礎建設（Infrastructure）表現最佳。由於WiFi 6E與WiFi 7滲透率持續提升，下半年新機備貨啟動，推升WiFi產品季成長50%到60%，通訊基礎建設第2季成長幅度也超過1成。

而由於非蘋手機拉貨高峰期已過，下半年雖仍有蘋果新機挹注，但成長動能較弱，因而預估第三季營收將較第二季下滑。

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