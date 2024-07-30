中光電Q3展望樂觀，上修今年資本支出至27億元。（截取自官網）

〔記者陳梅英／台北報導〕中光電（5371）今日召開線上法人說明會，第二季每股稅後盈餘0.72元，上半年EPS為1.09元，較去年1.7元衰退。展望第三季，中光電表示，兩大事業群出貨皆成長，第三季可樂觀看待，下半年將會優於上半年。

此外，因越南廠有新客戶加入，中光電上修今年資本支出，從21-22億元調高至27億元。

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中光電總經理林惠姿總表示，由於旺季與新機種量產帶動，第三季的TV/PID機種出貨將大幅成長，NB機種在商業需求逐步恢復下也將呈現成長走勢，因此預估節能產品第三季整體出貨量將較第二季成長。

林惠姿指出，越南廠TV及Monitor LCM產能將陸續開出以因應客戶訂單需求；下半年OLED NB機種出貨將隨市場成長趨勢增加，而OLED Tablet新訂單及ODM車載機種預計10月量產亦可望提升營運績效，各主要產品線在下半年的營運表現皆優於上半年，節能產品今年整體出貨維持1至2成成長的預期。

在投影事業部上，林惠姿坦言，運動賽事並未有明顯需求刺激效果，不過微投影在庫存去化告一段落後，加上第三季為傳統旺季，以及高階投影需求不錯，預估出貨量將逐月增加，影像產品在新平台與新產品陸續量產加快市場滲透速度，以及車載投影產品將於第四季出貨帶動下，下半年營運將逐季成長並優於上半年度。

惟大環境仍有諸多不確定因素，客戶能見度依舊保守，預估第三季影像產品出貨成長1成左右，全年成長幅度由2成下修至1成。

中光電第一季因提列子公司災害損失導致獲利大幅衰退，第二季合併營收99.69億元，因節能產品營收成長帶動，季增9.3%、年增3.5%，且因產品組合優化，毛利率也較前一季增加0.3個百分點至17.9%，合併稅後盈餘為2.45億元，較第一季淨損0.14億元大幅成長1,813%，年減33%；歸屬母公司股東的淨利為2.82億元，季增97%、年減32%，每股稅後盈餘為0.72元。

合計上半年營收190.88億元，年減0.6%，毛利率17.8%，也下滑1個百分點，歸屬母公司股東的淨利為4.25億元，年減36%，每股稅後盈餘1.09元。

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