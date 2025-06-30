日本車慘了？川普稱日本汽車貿易「不公平」 無意下調關稅

美國總統川普表明，無意取消日本汽車關稅。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在週日（29日）播出的採訪中表示，日本與美國存在「不公平」的汽車貿易，儘管日本在目前陷入僵局的談判中表達了強烈反對，但他沒有取消對日本徵收高額汽車關稅的計劃。

綜合外媒報導，東京正竭盡全力爭取華盛頓免除對日本汽車製造商的25％特定關稅，這些關稅正在傷害日本的製造業。除此之外，除非日本能達成協議，否則將在7月9日起面臨24％的對等關稅。

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川普在《福斯商業新聞》專訪中直言，日本不接受美國的汽車，但美方卻把數百萬輛他們的汽車運到美國，這並不公平，自己已經向日本解釋過了，他們也理解。川普表示，美國對日本存在龐大的貿易逆差，他們也明白這一點。

去年，日本對美出口商品總額達21兆日圓（1450億美元，約新台幣4.27兆元），其中汽車產業約佔了28％。川普指出，日本可以透過從美國購買「大量石油」和其他商品，以減少貿易逆差。川普稱，現在美國有石油，日方可以拿走很多石油，或是帶走很多其他的東西。

川普補充，如果其他對美國汽車徵收35％或是40％的關稅，自己也會將25％的汽車關稅提升至同樣的水位。實際上，日本已對進口車實施零關稅，美國過去對進口車徵收2.5％的通常關稅，但在《美墨加協定》下，允許在墨西哥、加拿大生產的汽車可以免關稅進入美國市場，許多日本公司正利用這項條款在美銷售。

長期以來，美國一直對難以打入日本汽車市場感到沮喪。川普將美國汽車在日本僅2％的市佔歸咎於日本的非關稅壁壘，例如嚴格的燃油經濟標準。但分析人士指出，相對大型的車款在日本狹窄的街道上並不實用，另外，日本人習慣右駕，這對於美國製造商而言是不必要的調整。

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