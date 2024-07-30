世界先進對明年期望不高 預估產能利用率70％-80％

世界先進董事長方略。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）今召開法說會，展望第三季營運，公司預估隨著整體客戶的需求持續成長，晶圓出貨量將季增約9%至11%，產品平均銷售單價將季減約0%至2%，毛利率將約介於28%至30%之間，續比第二季成長，對於第四季還看不清楚，但看待2025年，公司認為還在觀察中，但期望不高，預估產能利用率約70%-80%。

因應新加坡12吋合資廠，世界先進今上修今年資本支出達45億元，較先前增加7億元，上修幅度為15.55%，其中有45%用於五廠新增產能、25%用於新加坡12吋廠，30%用在一般例行維修。

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世界先進總經理尉濟時表示，第三季訂單需求有增加，但車用、工控持續調整庫存，目前訂單能見度約2-3個月，產能利用率約70%，呈現高個位數成長，0.18、0.25微米電源管理IC需求提升。產品應用別，世界先進預期PC、手機新種可望刺激需求。

尉濟時指出，第四季還看不清楚，客戶訂單有的增、有的減，車用庫存較高，工控需求也較弱。對於2025年，董事長方略指出，去年與今年下半年，大部分公司的期待都落空，未能大幅成長，目前還在觀察中，但期望不高，預估產能利用率約70%-80%。

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