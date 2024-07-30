蛋價連漲 萊爾富茶葉蛋10顆88元抗漲

雞蛋價格連續兩週各調漲3元，萊爾富即日起至8月20日在「來送禮」平台祭出茶葉蛋10顆88元，相當於單顆只要8.8元抗漲。（萊爾富提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕雞蛋價格連續兩週各調漲3元，萊爾富即日起至8月20日在「來送禮」平台祭出茶葉蛋10顆88元，相當於單顆只要8.8元抗漲。

同一期間，萊爾富全台門市也祭出茶葉蛋單顆只要9元（原單顆售價13元）優惠，讓民眾在蛋價連2漲的壓力下，在萊爾富就能買到「銅板價」茶葉蛋。

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萊爾富表示，受到颱風及中元普渡需求增溫影響，雞蛋批發價目前每台斤來到41元，產地價也將於7月31日跟進調升至每台斤31.5元。萊爾富體恤全民荷包，即日起至8月20日期間，仍維持「茶葉蛋不調漲」，7月31日當天在Hi-Life VIP APP推出「週三會員日」優惠領取活動，會員可於指定活動日當天在Hi-Life VIP APP內的「優惠活動」領取到茶葉蛋2顆18元的優惠券，限量2萬份。

會員須於8月6日前至門市出示兌換條碼結帳，會員若刷聯邦信用卡（排除簽帳金融卡交易）結帳，再享茶葉蛋2顆只要13元，相當於單顆茶葉蛋只要6.5元，等於直接下殺5折優惠，限量1000名。

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