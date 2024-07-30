電動車電池產能過剩 三星SDI第2季淨利暴減38％

電動車電池需求萎縮，三星SDI第二季淨利暴減38%。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕電動車需求停滯，導致全球電池供應過剩，南韓電池大廠三星SDI（Samsung SDI）獲利受衝擊，第2季淨利暴減38%。三星SDI指出，全球電動車市場成長進入停滯期，車用電池需求量萎縮，導致上季獲利表現不佳；對於下半年，三星SDI認為，保守看待。

三星SDI在今（30日）公布最新財報數字，2024年第2季營收為4.45兆韓元（約新台幣1055億元）、年減24%，淨利降至3011.6億韓元（約新台幣71.4億元），較去年同期的4858.4億韓元（約新台幣115億元）大減38%。其營業利益為2802.2億韓元（約新台幣66.4億元），較去年同期4501.9億韓元（約新台幣106.7億元）大減37.7%。

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三星SDI表示，現階段的研發重點為磷酸鐵鋰電池（LFP）電池，以及更高階的固態鋰金屬電池，目標於2026年、2027年進入量產階段。

相較於傳統鎳鈷錳（NCM）電池，LFP電池不含較昂貴的鎳和鈷材料，而是使用便宜的鐵，具有成本較低的優勢，NCM電池則是能量密度較高，但造價較貴。

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