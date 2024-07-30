韓媒示警：台積電、三星在美投資計畫 恐因川普當選生變

韓媒預估，川普恐加強對美國半導體企業的支持，同時大幅減少對海外企業的支持和補貼。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場正在關注，台積電、三星電子於美國的半導體投資案，是否會因川普當選美國總統有所改變。對此，南韓媒體預測，川普（Donald Trump）如果重返白宮，預計三星跟台積電可能會縮減在美投資，而三星可能會將投資重點重新轉回南韓。

南韓一家經濟雜誌指出，川普先前表示美國提供數十億美元支持台灣在美國建半導體工廠，但最終台灣會奪走美國所有的半導體業務，其此番言論引發廣泛爭論。業內人士稱，川普很可能會集中加強對英特爾、格羅方德（GlobalFoundries）等美國代工企業的支持，同時大幅減少對海外企業的支持和補貼。

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在美國總統拜登的半導體補貼計畫下，三星和台積電分別在德州和亞利桑那州建設新工廠。其中三星規劃至2030年投資450億美元（約新台幣1.47兆元），台積電則投資約650億美元（約新台幣2.13兆元）。這2家公司均獲得美國政府大量補貼，其中三星約獲得64億美元（約新台幣2102億元），台積電則為66億美元（約新台幣2167.3億元）。

然現今許多南韓業界人士認為，這些投資計畫恐因川普當選而生變，預估川普可能會對外國代工廠的補貼提出新的條件。韓媒指出，與龍頭企業差距較大的三星電子，美國政府更迭，所帶來的實際損失將比預計更大。

根據市場研究公司Trend Force的數據，台積電的晶圓代工市佔率，從去年第3季的57.9%增加到第4季的61.2%，和今年第1季的61.7%，但三星電子的市佔率正在下降至同期為12.4%、11.3%、11%。

隨著AI半導體產業的發展，第2、3名的追趕步伐正在加快，但龍頭台積電的能力卻似乎越來越強。即使在最先進製程的3奈米領域，台積電今年第二季的銷售額也達到了15%，比上一季9%提高了6個百分點。

與此同時，緊追在三星電子之後的是中國中芯國際 5.7%、台灣聯電5.7%和美國的格羅方德5.1%。

美國的目標是到2030年在10奈米以下先進製程中獲得20%的市佔率。該計劃是為了超越三星電子，在尖端半導體領域上升到與台積電相媲美的水平。

南韓產業經濟貿易研究院（KIET）半導體專家表示，拜登政府透過補貼等誘因吸引外資，但如果川普上任，這種對外國公司的積極討好可能會停止，取而代之的是專門對美國公司的支持。如果發生這種情況，三星可能沒有動力進一步在美國投資，而是選擇專注於南韓龍仁園區和其他國內地點。

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