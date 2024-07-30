美宣佈買465萬桶原油 回補戰略儲油

美國拜登政府週一（29日）宣佈，購買465萬桶原油，回補戰略儲油。（歐新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國拜登政府週一（29日）宣佈，已購買465萬桶原油作為戰略石油儲備（SPR），同時將繼續補充耗盡的庫存。

綜合外媒報導，俄羅斯入侵烏克蘭後，2022年面對零售汽油成本飆升，拜登政府下令從戰略儲油供應中，釋放創紀錄的1.8億桶原油，使美國戰略儲油降至40年來最低水位能源。隨著原油價格下跌，美國能源部正在緩慢回補戰略儲油。

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自4月初以來，原油價格已下跌約10％。美國能源部副部長圖爾克（David Turk）表示，將持續盡可能的進行回購直到明年。連同週一公佈的合約，美國能源部已買入4325萬桶原油回補戰略儲油，據能源部表示，平均每桶價格為77美元，總量達到3.75億桶。

圖爾克也透露，政府只剩下約12億美元（約新台幣395億元），可以用於購買戰略儲油，這大約夠買1500萬桶。但圖爾克表示，政府想做的不只這樣，需要額外的資金來回購更多原油，目前正在繼續與國會接觸，確保每個人都能盡一份力量。

除此之外，能源部正在要求國會取消額外銷售，華府先前成功採用這一策略，停止了國會到2027會計年度銷售1.4億桶原油的計劃，圖爾克提到，目前帳面上還有1億桶原油準備銷售。

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