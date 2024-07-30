巴黎奧運永續當道 這檔基金最受惠

巴黎奧運登場，結合豐富話題的開幕典禮就引發熱議。（彭博社）

〔記者吳滋雅／台北報導〕巴黎奧運登場，結合豐富話題的開幕典禮就引發熱議，而隨著賽事接力展開，舉凡選手村不裝設冷氣、九成場館為修復再使用、座椅可再回收利用、餐食採用在地食材、低碳交通及百分之百再生能源等「史上最綠」的諸多亮點，也陸續開箱並廣受討論。投資專家分析，奧運成為世界對抗全球暖化的重要宣誓舞台，加深此議題將繼續位居市場主流的力道，相關產業趨勢向上可期，值得投資人長期穩定佈局與持有。

巴黎奧運要達成最環保目標可說是多管齊下，而這也正意味著永續的涵蓋面向廣泛，參與或受惠其中的產業相當多元，進入門檻頗高，不妨藉由投資一檔全球氣候變遷基金，由專業經理團隊廣度與深度兼備地篩選箇中菁英。

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產業分析師表示，巴黎奧運「最綠」熱度高的原因之一，還包括同樣起源於法國的跨國企業聖戈班，為本屆賽事打造全球第一座3D列印混凝土模組的環保滑板公園，顯示透過新興技術能打造永續建築的目標。而這波抵禦全球暖化的作為方興未艾，持續在各國家、產業有積極的進展，像是台積電在近期公告的ESG資料中就指出，持續購買再生能源及設置太陽能發電系統，在2023年再生能源使用比重已來到11.2%，預期2040年可望達成100%的目標。

從政府到企業愈發積極因應氣候變遷的戰略，促使投資市場也日益蓬勃，晨星機構統計2023年全年全球永續基金規模年增14%達2.8兆美元，而台灣投資人也不落人後，投信投顧公會ESG基金數據專區的資料就顯示，截至今年上半年為止，境內外ESG基金已有133檔，規模突破7400億新台幣。

基金專家也比較在晨星機構「環境生態產業型」分類的全球氣候相關基金績效，過去兩年來境內外基金各有一檔的累積報酬率突破四成，其中富蘭克林坦伯頓氣候變遷基金漲幅近44%名列第一，近三年來的表現更顯示經理人的配置成功抵禦2022年股債雙殺的壓力，排名居冠的同時，也大幅領先其他同類型基金。

基金專家認為，同樣的是氣候類型基金，考驗經理團隊跨產業領域的管理能力，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金採取全球化佈局，相對能廣納多方亮點標的，像是聖戈班、台積電等皆是該基金重要持股，把這些領頭羊企業在氣候變遷應變能力上的戰略，成功轉化為可見的投資收益。

晨星環境生態產業型基金前五名績效一覽（%）

基金 兩年 三年 五年 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金 美元避險A（acc）股-H1 43.9% 42.9% 84.7% 日盛全球抗暖化證券投資信託基金 40.7% 24.2% 73.9% 法巴全球環境基金 C （美元） 39.6% 15.7% 57.6% 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 36.3% 20.4% 54.5% 百達-環境機會-R 美元 34.7% 16.8% 62.4%

資料來源：晨星、理柏資訊，台幣計價截至2024/7/26，取晨星分類為「產業股票-環境生態」類型，取兩年績效前五名並排序。記者吳滋雅製表

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