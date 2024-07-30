打工錢、學費All In股市！投資小白「越跌越買」 看到結果嚇壞了

1名男學生在Dcard上發文表示，自己把打工錢跟學費拿來當資金，結果才短短2週就把錢賠光。（示意圖，路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣加權指數上週五（26日）大跌752點，延續近期走跌態勢，今（30）日指數開盤跌124.45點，以22040.04點開出，引發股民好奇是否該停損。1名男學生在Dcard上發文表示，自己把打工錢跟學費All In買股票，只要股市有下跌就是「洗籌碼」，結果才短短2週就把錢賠光，還倒賠將近本金的20%，讓他著急尋問快開學了，該如何是好。

原PO指出，他是剛進場的新手，本金來自打工薪資和學費，前幾個月都有賺錢，而只要下跌他就洗籌碼，而他認為，只要繼續丟錢，股票終究會上漲。

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結果近兩週台股面臨回檔，原PO指出他已經把錢賠光了，還倒賠將近本金的20%。原PO透露，他因為把打工錢跟學費拿來當資金，如今快開學了，因此著急詢問應該把剩下的拿去投資攤平，還是應該停損止血？

文章引起眾多網友討論，有網友表示「非常不建議將學費投入股市，因為這是短期內需要的錢，一毛都不能少」、「你把學費拿來當資金，我建議退學」、「靠運氣賺到的錢往往都會憑實力賠回去，好好工作，不要想著一步登天，你不是少年股神」。

也有網友指出，「有些股票1張不賣奇蹟自來，有些股票1張不賣就永遠攤不平也回不來」、「攤平就對了，本多終勝」、「停損再多觀望」。

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