台灣領先！英國跌出全球10大製造國榜 工業革命後首見

台灣以晶片製造的主導地位，領先英國，成為全球第11製造大國。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕英國電訊報報導，最新數據顯示，英國製造業產值首度自工業革命以來，跌出全球10大製造業國家之列，並且落後台灣與俄羅斯。

報導說，根據遊說團體Make UK分析官方資料顯示，英國製造業以年產值2590億美元，位居全球第12大製造國，2000年時，其排名為第5。

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英國的最新名次落後年產值3160億美元、排名第7的墨西哥、2830億美元的義大利、2870億美元的俄羅斯以及2650億美元的法國。台灣以主導全球晶片製造的地位，小幅領先英國，排名第11。

中國仍以5.06兆美元產值，幾乎佔全球生產3分之1，穩居全球製造龍頭，美國則以2.7兆美元產值排名第2。

Make UK對於2022年各國官方數據進行比較，獲得上述結論，這是該組織能夠取得的最近期資料。

報導說，自金融危機之後，英國的生產力成長大幅下滑，2007年之前的30年，英國平均每年維持2.3%成長，但此後降至年增幅度0.4%。根據Resolution Foundation，英國自1826年以來，生產力未曾經歷如此緩慢的成長。

報導也說，隨著英國更聚焦於服務業，製造業在英國經濟的佔比在過去30年急遽下滑，官方數據顯示，1990年代製造業佔英國經濟17%，如今降至9.4%。

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