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焦點股》倫飛：營運柴火增溫 買盤力挺強攻漲停

2024/07/29 11:44

強固型筆電供應商倫飛（2364）受惠於旗下營收持續增溫，加上AI應用帶動市場需求，全年業績有望挑戰12年新高。（倫飛提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕強固型筆電供應商倫飛（2364）受惠於旗下營收持續增溫，加上AI應用帶動市場需求，全年業績有望挑戰12年新高，今在買盤挹注之下，倫飛股價攻上漲停，截至上午11時23分暫報92.5元，成交量549張，仍有逾500張漲停委買單尚未成交。

倫飛2024年首季儘管受到淡季因素影響，不過第2季營運動能更加強勁，帶動整體上半年營業額達到5.56億元、年增4.69%，法人預估，在歐美地區市場的政府標案助攻之下，倫飛基礎建設、國防相關產品的出貨動能，將有利於推升上半年獲利賺贏去年同期表現。

法人觀察，雖然生成式AI導入強固型電腦產品的速度不比其他筆電、桌機，不過市場上確實已經浮現需求，主要是部分國家有鑑於地緣政治關係，相繼針對資訊產品展開防禦性採購，此外，全球景氣走出低谷，同步促進商業、工業等經濟活動增溫，有利於強固型電腦產品發展。

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