凱米水淹高雄面積約莫拉克9％ 學者：若無前瞻災情更嚴重

凱米颱風帶來致災性豪雨，高雄市區多處淹水。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕凱米颱風造成高雄市區淹水嚴重，若從數據來看，凱米挾帶的致災性豪雨，造成淹水面積約2009年莫拉克颱風的9%。對此，水利工程學者表示，高雄淹水面積大幅減少、退水時間也明顯縮短，這是很重要的事實，若沒有前瞻水利建設等治水舉措投入，災情恐怕會更嚴重。

凱米颱風與其外圍環流挾雨彈狂炸中南部，致災性豪雨也造成高雄等南部縣市多處淹水，遭外界質疑近年來中央的前瞻水利經費根本是「打水漂」。

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對此，經濟部回應，「成效如何，可以被檢視」。經濟部指出，高雄在凱米期間的單日最大累積雨量是1412毫米，超越2009年莫拉克颱風的1301毫米，加上天文大潮促使城市排水不及，造成多處淹水。若從單日最大一小時雨量來比較，凱米是126毫米，也超過莫拉克的115.5毫米。

經濟部續指，凱米帶來的致災性降雨嚴峻程度超過莫拉克，但比較淹水面積的數據，凱米造成高雄淹水面積498公頃，比起莫拉克颱風的5400公頃，少了近5000公頃，約是9.2%。

成大水利及海洋工程系教授羅偉誠表示，氣候變遷帶來極端天氣，在旱澇風險日趨加劇的挑戰下，國家更應以「整體國土規劃」的格局來構思水利佈局。有關淹水的防治，過去都會聚焦在居住人口稠密的下游區，但應擴大思維，把水引流至中游區段的滯洪池等水利措施，也能降低下游淹水的災害風險。

羅偉誠指出，過去傳統治水作法是注重工程面，例如提升國土的承洪耐性，現今也在管理面上加強，例如近年來公部門也導入AI（人工智慧）科技，廣泛建置感測器來蒐集大數據資料加以運算，能迅速推論並預測淹水範圍及程度，即時發出警戒以增加應變時間。

羅偉誠坦言，凱米帶來的致災性豪雨，已超過200年防洪系統的設計標準，但從數據上來看，淹水面積較莫拉克大幅減少、退水時間也縮短，這是很重要的事實，假設缺乏前瞻水利建設等，這次災情恐更嚴重。

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