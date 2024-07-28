法人：外資月賣超逾千億進場好時機 勝率逾6成

野村投信分析，若外資「賣超千億元當月月底進場」，平均報酬率與勝率表現都不俗，投資人可趁此撿便宜。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕外資上週五大舉賣超逾846億元，寫下台股史上第三大單日賣超金額，嚇壞不少投資人。不過，野村投信分析，若外資「賣超千億元當月月底進場」，平均報酬率與勝率表現都不俗，投資人可趁此撿便宜。

野村投信投資策略部副總但漢遠表示，根據統計過去10年間，外資賣超逾千億元當月月底進場，台股平均表現與勝率皆不俗，以加權指數為例，持有3個月、6個月與一年，平均報酬分別為4.10%、9.56%與20.15%，若以臺灣高股息指數為例，同期平均表現則為3.11%、6.26%與17.97%，若以臺灣趨勢動能高股息指數為例，同期平均表現則達5.21%、11.29%與26.71%。

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他認為，台股長期趨勢向上，當市場出現非理性殺盤時往往造就布局良機，將持有時間拉長，強勢高息股無論平均表現或正報酬機率都不錯，是中長期投資人或存股族值得把握的買點，值得留意的是，加權指數大跌常使大型權值股被內外資當作提款對象，反而有助強勢高息股成為股市過熱的避風港。

野村投信指出，9月聯準會高機率啟動降息，同時間蘋果將推出AI新機，後續還有特斯拉積極購買自駕車AI晶片，客戶端拉貨的力道應不會太弱，此外，目前半導體庫存也已回到疫情前的健康水位，樂觀看待在明後兩年，半導體業有機會重現如疫情期間NB/PC般的大循環行情，本週起為美國科技股法說高峰，AI與手機業務展望為關鍵重點，操作宜逢低布局且留意資金管理，布局可留意AI科技概念股。

法人認為，外資月賣超逾千億元是進場好時機、勝率逾六成。（業者提供）

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