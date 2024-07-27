女乘客搭機可拒絕坐在男性旁邊！廉航IndiGo推全球首創服務

「靛藍航空」（IndiGo）將推出新措施，女性乘客搭機時可以選擇不要坐在男性乘客身邊。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度最大的廉價航空「靛藍航空」（IndiGo）將推出新措施，女性乘客搭機時可以選擇不要坐在男性乘客身邊，希望此舉能讓女性乘客感覺更舒適，特別是在她們沒有朋友或家人一起旅行時，這也是成為全球第一家推出此類政策的航空公司。

靛藍航空將在8月更新系統，女性乘客在線上辦理登機手續時，能夠看到鄰座乘客的性別，系統將以粉紅色顯示該座位是女性，這讓女性乘客可以決定自己想要坐在哪裡。所有靛藍航空航班上都可以使用。

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不過男性乘客不會得到相同的資訊，他們只會和平常一樣看到空位，並不知道已選座位乘客的性別。

1名靛藍航空代表表示，靛藍航空很自豪地推出一項新功能，目的是為女性乘客提供更舒適的旅行體驗。這是在市場研究的基礎上推出的，目前正處於試辦，「這和我們的#GirlPower精神一致」。

靛藍航空的措施在網路的反應不一，在社交媒體平台 X（以前稱為 Twitter）上，有網友稱讚此舉，但也有人認為是「性別歧視」，有人稱「如果男生也可以這樣選擇，那麼我沒意見」，還有人稱「也有男生不想坐在女生旁邊啊」。

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