颱風假後台股補跌 法人：基本面無虞只是中場休息

。野村投信指出，台股基本面無虞，中場休息反而提供中長線布局良機。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕7月25日美股震盪走低，因凱米颱風侵襲，台股連兩日休市，今（26日）開盤後，加權指數補跌。野村投信指出，台股基本面無虞，中場休息反而提供中長線布局良機；本週起為美國科技股法說高峰，AI與手機業務展望為關鍵重點，操作宜逢低布局且留意資金管理，可留意AI科技概念股。

從目前美國總統大選的民調顯示，川普獲勝機率較高，他的政策方向帶來更多的不確定性，例如改變電動車補貼政策、提高來自中國和其他國家的產品關稅等，此外，美國限制中國半導體產業發展的現行政策預計也將繼續。

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野村投信國內股票投資部主管姚郁如進一步指出，除了地緣政治問題之外，另一個造成股市風雲色變的原因，在於台股大盤指數已來到歷史高位，估值在相對豐厚的水準，市場資金似乎為了規避風險而選擇流出股票市場。

不過撇除這些非基本面因素，姚郁如表示，預估2024年下半年的全球經濟增長仍穩定，市場需求依然存在，台灣企業的高盈利動能將持續到2025年。而美國聯準會預計將在9月降息，屆時通膨風險降低且美國就業市場現況仍穩固，基本面具有韌性，且市場流動性仍充裕，因此認為除非出現立即的經濟衰退風險，否則近期的股市反映僅是多頭暫時休息，而非中期修正。

她提到，非基本面的因素只會在短期內影響股市，當市場消化這些不確定性後，市場的回檔修正，反而提供了具有競爭力和良好盈利增長公司的絕佳買入機會。從長期來看，仍然看好受益於AI和HPC發展的行業及公司。另外，除非美國大選過後產業政策導致供需平衡發生巨大變化，否則也看好綠色能源產業相關投資機會。

野村投信表示，9月聯準會高機率啟動降息，同時間蘋果將推出AI新機，後續還有特斯拉積極購買自駕車AI晶片，客戶端拉貨的力道應不會太弱。

此外，目前半導體庫存也已回到疫情前的健康水位，樂觀看待在明後兩年，半導體業有機會重現如疫情期間NB/PC般的大循環行情。本週起為美國科技股法說高峰，AI與手機業務展望為關鍵重點，操作宜逢低布局且留意資金管理，布局可留意AI科技概念股。

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