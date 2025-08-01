川普關稅來了 黃金後市有機會出現新高？

隨著川普關稅大限來臨，週四（31日）黃金避險需求稍微回升。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普設定的8月1日關稅談判大限即將屆臨，而仍有不少國家尚未與之達成協議，讓避險需求稍微回升，週四（31日）黃金價格上漲。分析師指出，金價比較大的波動區間中間值，可能落在每盎司3312美元，若本週出現新高，可能對後市會更樂觀一些。

紐約黃金期貨下跌0.1% ，報每盎司3348.6美元；黃金現貨價上漲0.6%，報每盎司3294.56美元。

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《路透》報導，Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「隨著8月1日的關稅談判期限逼近，我們看到貿易不確定性上升，這讓避險需求稍微回升。」

葛蘭特說：「金價比較大的波動區間中間值，可能落在每盎司3312美元，我們今天就測試這個位置了。如果本週出現新高，我可能會更樂觀一些。」

趕在期限之前，川普週三發布多項關稅聲明，包括對巴西、南韓貨物的進口稅率，以及銅關稅。

美國6月通膨升溫，反映進口商開始調漲部分商品的成本。個人消費支出（PCE）指數上漲0.3%，比5月的0.2%增幅擴大。

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