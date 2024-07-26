陽明董事長鄭貞茂下台 海大航運管理學系主任蔡豐明今接任

海大航運管理學系主任蔡豐明接任陽明董事長。（圖取自海大航運管理學系官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明今日重大訊息指出，大股東交通部改派法人代表，從原本鄭貞茂改為蔡豐明，即日起生效。而陽明今日也召開董事會，推選蔡豐明自同日起任陽明海運公司董事長。

蔡豐明為美國紐澤西州理工學院運輸管理研究所博士，致力於供應鏈管理、運輸管理及智慧型運輸系統等運輸領域研究，長期耕耘國內海事專門教育，歷任國立高雄第一科技大學運籌管理系助理教授、國立臺灣海洋大學（以下簡稱海大） 航運管理學系及海洋觀光管理學士學位學程副教授，並擔任海大國際事務處資訊與企劃組組長、航運管理學系及海洋觀光管理學士學位學程教授，2022年起接任海大航運管理學系系主任。

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陽明指出，蔡豐明積極投入國內運輸領域政策倡議工作，曾任交通部APEC海運專家小組代表、台灣港務股份有限公司海運發展學院顧問，並陸續提出貨櫃航商整體櫃量計算模式建構、船舶動態資訊整合平台建置、兩岸海運直航政策、應用雲端服務創新之國際物流管理等相關研究計畫，協助業界掌握產業趨勢變化，並作為公部門政策指引參考。

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