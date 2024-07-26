遊戲股樂意掛牌上櫃 股價大漲

遊戲股樂意今日掛牌上櫃，股價大漲。圖為董事長梁敏永。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股樂意（7584）今（26）日以承銷價75元正式上櫃掛牌交易，掛牌後大漲至126.5元，不過今日台股大跌逾900點，目前股價上漲48元、來到123元附近盤整，漲幅達64%。

樂意主要營運來自經典IP遊戲代理，目前總計擁有高達22款遊戲代理權，為台灣遊戲公司中同時發行最多電腦線上遊戲的公司，近3年每股稅後盈餘（EPS）穩定保持在5元以上，2024年第一季合併營收為新台幣1.51億元、EPS為1.40元，自5月《失落的方舟：LOST ARK》遊戲上市後，已連續兩月刷新單月歷史新高，6月單月營收首度突破億元大關、來到1.37億元，下半年業績樂觀可期。

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樂意也說，目前代理的二推遊戲中涵蓋角色扮演、音樂遊戲、策略經營、動作類及射擊類等多種類型，加上擁有自製研發遊戲能力，首款國產乙女向模擬遊戲的《煙硝絮語》已於去年12月上市，營運的遊戲類型屬性多元，不僅能創造長期穩定獲利，更能有效分散營收貢獻過於集中和遊戲屬性集中之風險，帶來更高的成長空間。

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