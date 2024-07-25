高雄特斯拉車主勇闖積水路段 網驚：之後恐有得修了

凱米颱風來襲，一些道路「水淹成河」，高雄有特斯拉Model 3車主硬是涉水闖關。（圖擷取自影片）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕凱米颱風帶來豐沛雨量，全台多地淹水，一些道路「水淹成河」，有網友在臉書「爆廢公社」上分享影片，顯示高雄市三民區建工路淹水路段，有名特斯拉Model 3駕駛硬是涉水闖關，但由於水實在太深，積水竟從車底滲進車內，副駕駛則在一旁拿起手機錄影把這畫面都拍了下來，引發網友議論，有人認為駕駛是仗勢電動車不會熄火才敢這樣，但也有網友憂心，指出電動車底盤泡水可能有短路問題，之後恐有得修了，專家也建議，開車穿過淹水區域是極其危險的，無論是電動車還是燃油車都一樣，強調車輛的底盤不建議長時間泡在水中。

有網友在臉書「爆廢公社」發文，表示「花那麼多錢買，就為了等這一刻，水陸兩用--特斯拉」，並附上一段影片，而影片中可見擋風玻璃上雨刷即使快速擺動，但根本撥不了水，而車內甚至出現了進水情形，不過駕駛和副駕駛似乎樂在其中，並不擔心「刁車」狀況出現。

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其他網友也留言笑說：「好像很好玩」、「忍不住看了好幾次」，也有網友警告「電子系統最怕潮，估計之後有得哭的」、「泡海水之後就會生鏽」、「拍的精彩，修的痛快」。

不少人認為，電動車和燃油車不同，因為燃油車的引擎需要進氣，因此一進水後發動，就會導致引擎嚴重損壞，所以電動車可以涉水通過。

但實際上並非如此，特斯拉泡水還是會壞掉，特斯拉官方就在官網上列出「泡水車處理指引」，表示：「如果經預報得知將會淹水，並且您可以安全地移動您的車輛時，建議嘗試將車輛移動到沒有危險的地點或地勢較高之處。」

指引更稱，「如果車輛長時間泡水時，請車主在車輛不再泡水後，比照發生事故的相同處理方式來處理，並且聯絡保險公司，在授權維修店進行檢查前，請勿嘗試操作車輛，並且安全地拖動或移動車輛，使其距離建築物或其他可燃物。」

專家也警告，電動車的底盤不建議長時間泡在水中，可能會有短路起火問題。

而在2020年時，中國部分地區出現暴雨，當時有中國用戶就開著特斯拉涉水通行，引起熱烈討論，特斯拉中國客服當時就此事指出，特斯拉電池有嚴格的防水等級，可以在雨天行駛，但建議涉水高度不要超過輪胎的一半，並緩慢通過。

無獨有偶，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）2016年曾在推特（現X平台）開玩笑說，Model S可以在短期內當作船來用，因為車子可以漂浮在水上一小段時間，並利用車輪轉動前進。但馬斯克也強調：「我們絕對不建議這樣做」。

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