蒸發逾200億美元 LVMH阿爾諾成今年身家縮水最多富豪

LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。（美聯社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到中國經濟不景氣、奢侈品需求持續惡化衝擊，路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）淨資產在今年蒸發超過200億美元（約新台幣6581億元），跌幅超越了全球500大富豪當中的任何一人。

根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），集團業務橫跨時尚品牌到香檳的LVMH執行長阿爾諾，今年至今淨資產銳減204億美元（約新台幣6712.6億元），身家來到1870億美元（約新台幣6.15兆元）。本週，LVMH因業績表現令人失望，導致股價近一步受挫，也讓阿爾諾淨資產跌幅超越中國首富鍾睒睒的180億美元（約新台幣5922.9億元）。

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在疫情期間全球奢侈品需求飆升後，阿爾諾曾登上全球首富寶座，不過今年6月，阿爾諾就從富豪榜榜首的位置跌至第3名，僅次於特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）和亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。

由於特斯拉近日公佈的財報令市場失望，多名分析師下調目標價，導致特斯拉週四（24日）股價暴跌12％，創下近4年最大跌幅。馬斯克的淨資產也因此暴跌217億美元（約新台幣7140.3億元），不過今年至今淨資產仍成長5％。

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