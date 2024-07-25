凱米2天狂灌9.7億噸水！曾文水庫暢飲3億噸水、蓄水率破7成大關

曾文水庫昨進行調節性放水，今天凌晨5點蓄水率已突破7成大關。（水利署南水分署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕凱米颱風持續影響台灣，水利署統計，自23日早上7點截至今（25日）早上7點，短短兩天內凱米颱風為全台帶來9億7377萬噸水，進帳最多的是曾文與烏山頭水庫系統，收下3億噸水，蓄水率也在今日凌晨5點突破7成大關，目前入庫量才約1億噸水，預期蓄水率還會持續上升。

水利署指出，有3座水庫在這次颱風收下破億萬噸水，分別是曾文與烏山頭水庫系統、石門水庫，以及德基水庫。

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其中曾文與烏山頭水庫系統共收下3億噸水，曾文蓄水率在23、24日都還徘徊在5成，在凱米助攻下躍升至今晨7點的74.01％，較颱風來之前上升了24個百分點，烏山頭水庫蓄水率來到92.28％。

進帳量第2名的石門水庫預期可收下1億8260萬噸水，蓄水率來到77.9%，較日前上升了27.3個百分點，

進帳量第3名的是德基水庫，預期可收下1.5億噸水，蓄水率已上升至90.7％，較日前上升了7.4個百分點。

其他主要水庫收獲亦豐富，翡翠水庫收下5980萬噸水，蓄水率上升至71.4%，鯉魚潭水庫收下5000萬噸水，蓄水率97.7%，另位處上下游的日月潭水庫與霧社水庫，共收下8000萬噸水，蓄水率分別是98.2%與77.6％。

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