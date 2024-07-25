連2降！加拿大央行宣佈降息1碼至4.5%，圖為加拿大央行行長Tiff Macklem（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼6月降息1碼，加拿大週三（24日）再宣佈降息1碼，利率下調至4.5%，央行行長蒂夫·馬克林 （Tiff Macklem）暗示，如果通膨繼續緩解，未來會進一步降息。

另，央行也下調了經濟成長率，最新預測是，2024年國內生產總值（GDP）增長率為1.2%，2025年為2.1%，2026年為2.4%。這比1年前很多專家預測的輕微衰退更樂觀。

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彭博報導，馬克林在準備好的演講中表示，隨著目標的實現和經濟供應過剩的加劇，下跌風險在我們的貨幣政策審議中佔據越來越重要的地位。

馬克林重申，進一步降息的預期是“合理的”，而且央行將逐次地做出決定，從而推翻了央行正走上預定降息路徑的預期。

官員表示，他們在緩解物價壓力方面繼續取得進展，回歸 2% 的通膨目標「指日可待」。該銀行表示，6 月消費者物價指數顯示通膨年率放緩至 2.7%，也顯示潛在物價壓力正在放緩。

總體而言，官員似乎更加相信價格壓力已受到控制，並越來越注重保持經濟軟著陸。鴿派的一系列通訊表明，管理委員會已將注意力轉向確保通膨不會大幅低於 2% 的目標。

經濟增長和通膨風險下降，促使央行的立場轉向鴿派。

官員6月會議的審議摘要顯示，政策制定者曾就寬鬆政策之前，是否需要更多通貨緊縮證據進行過辯論。現在他們更確信自己有足夠的證據。

官員將低於預期的家庭支出列為主要下跌風險，並指出即將到來的抵押貸款續約對消費成長構成風險。該銀行在聲明中表示，勞動力市場出現了更多“疲軟跡象”，並表示求職者需要更長的時間才能找到工作。

6月，加拿大央行成為7國集團中首個降息的央行。此後，歐洲央行也開始寬鬆。重要的是，市場和經濟學家越來越相信聯準會也將開始降息。

在隨附的貨幣政策報告中，預計今年通膨率將上升 2.6%，並穩定下降，到 2025年底將達到 2%。

房價大幅上漲不再被列為主要上漲風險，官員下調了2024年住房對經濟的貢獻。

此外，薪資成長雖然上升，但隨著勞動市場的放鬆，薪資成長正在放緩。企業定價行為已“基本正常化”，通膨預期有所下降。

6月份，央行政策聲明的最後一段重點關注了這些擔憂，但7月份的聲明在很大程度上被重寫，重點關注「持續的供應過剩」和通膨的「反對力量」，央行認為住房和服務阻礙了進展。

不過聲明中沒有提到最近央行首選核心指標的 3 個月移動平均值再次加速，該指標在 6 月加速至 2.91%。相反，決策者強調在中位數和 CPI 年度變化方面取得的進展。根據最新的預測，預料 CPI 將放緩至 2.5%。

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