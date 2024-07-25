輝達AI晶片助攻 SK海力士獲利創6年新高

SK海力士公佈最新財報，單季營收成長了1倍，同時獲利創下2018年以來最高。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓晶片商SK海力士（SK Hynix）週四（25日）公佈財報，單季營收成長了1倍，同時獲利創下2018年以來最高，SK海力士預估，下半年AI晶片需求將進一步上升，例如用於生成式AI晶片組的高頻寬記憶體（HBM），資本支出也可能超過先前的計劃。

綜合外媒報導，SK海力士是輝達（NVIDIA）提供用於訓練AI模型晶片的主要合作夥伴，SK海力士報告顯示，公司的高頻寬記憶體收入飆升超過250％，帶動單季營收達到創紀錄的16.4兆韓圜（約新台幣4252.5億元），優於預期；營業利潤也超出預期達到5.47兆韓圜（約新台幣1418.8億元），相較去年同期的2.9兆韓圜（約新台幣751.9億元）虧損明顯復甦。

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這是SK海力士繼去年出現巨額虧損後，連續第3季實現盈利。由於SK海力士相較其他對手更早在相關領域進行了大量投資，因此這個全球第2大記憶體晶片製造商在AI驅動的高階晶片、固態硬碟（SSD）領域的需求中受益最多。

SK海力士表示，公司將在本季批量生產下一代12層HBM3E晶片，進而在設計、供應為輝達AI加速器提供動力的高階記憶體方面，擴大與競爭對手三星（Samsung）、美光（Micron）的領先優勢。SK海力士提到，HBM3E將佔今年所有HBM晶片銷量的一半左右。

SK海力士仍然是這波AI浪潮的主要受惠者，公司在5月時曾透露，到2025年的HBM晶片產能幾乎已經售罄，反映出SK海力士正在擴大對三星的領先優勢。這也幫助SK海力士從年初到週三（24日）收盤上漲了47％。

彭博資訊（Bloomberg Intelligence）分析師若杉政寬（Masahiro Wakasugi）表示，由於DRAM（動態隨機存取記憶體）、NAND（儲存型快閃記憶體）平均價格回升，SK海力士Q2營業利益率可能達37-40％，SK海力士在HBM領域主導的市佔可能會進一步提升營業利益率。由於季節性需求增加，SK海力士預計DRAM和NAND的出貨將在Q3連續成長，由於公司正在擴大HBM產能，預計下半年營收將繼續成長。

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