外資揭曉大賣台股理由 曝「2因素」改買南韓AI股

外資認為，三星電子和SK海力士進軍高頻寬記憶體（HBM）領域，加上它們較低的估值，使韓股更具吸引力。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕尋求進入人工智慧（AI）市場的投資者正在將目光從台灣轉向南韓。包含愛馬仕投資管理公司 （Federated Hermes）、M&G投資管理公司（M&G Investments） 和景順投信（Invesco Asset Management）在內的多家投資管理公司，正在減持台灣股票並增持南韓股票，它們表示，台股在創紀錄的漲勢後已經變得擁擠（crowded） ，而三星電子（Samsung Electronics） 和SK海力士（ SK Hynix）進軍高頻寬記憶體（HBM）領域，加上它們較低的估值，這2個因素使韓股成為更具吸引力的投資對象。

《彭博》報導，愛馬仕投資管理公司的投資主管庫克（James Cook）稱，有鑑於韓股更具吸引力，對台股的配置偏低。該公司最大的股票部位是三星，主因是其價位僅反映處於中低週期的非AI事業，而且相較台積電來說，三星處於創紀錄的折價階段。

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台股透過權值股台積電是，直接接觸AI主題，台積電是輝達（NVIDIA）先進晶片的主要供應商，但南韓也不遑多讓。SK海力士為輝達的AI處理器提供大部分的HBM晶片，而今年以來一直落後於競爭對手SK海力士的三星，最近開始擴大量產HBM。

台股加權指數是預期本益比的近18倍，幾乎是南韓Kospi指數的2倍。而在台積電今年以來上漲65%之後，本益比為20倍，相比之下，三星本益比只有11.4倍，SK海力士為6.8倍。

最近的資金流動可以看出市場趨勢正出現轉變。本月以來的全球半導體類拋售潮中，外資已賣超台股72億美元，創下2年來最高紀錄，但與此同時，外資買超韓股16億美元。

記憶體晶片的復甦對韓股特別有利。景順亞洲和新興市場股票產品總監佩萊格里（John Pellegry）指出，過去幾年的供應過剩，為「短缺、價格回升和重新獲利」埋下了種子，「這種動態受到AI需求的推動，並充實了強勁的獲利成長前景。」

但報導也提到，這種從台灣轉向南韓的狀況，可能只是策略性的，因為考量到台灣在全球AI供應鏈中的關鍵角色，台灣科技股仍具強勁的長期成長前景。

不過也有些人認為，目前韓股是最佳的AI投資去處。M&G的股票、多資產和永續投資長費德利（Fabiana Fedeli）說，韓股提供的是類似的題材，但更具吸引力的價位，雖然台股有一些AI贏家，但已經成為一個擁擠的部位。「因此，你顯然會確保不要把所有的雞蛋放在同一個籃子裡。」

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